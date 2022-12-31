"Холостяк" Алекс Топольский провел последние свидания с девушками перед встречами с их родителями. В 10 выпуске герой шоу попрощался с Юлией "Медузой". На своей странице в Instagram одна из фавориток шоу Александра Мудрая пренебрежительно высказалась о своих конкурентках.

"Какие же эти девочки смешные, все ждут когда я уйду, а я все остаюсь и остаюсь. И как им объяснить, что мужчинам безразличны женские ссоры? Надеюсь, что жизнь объяснит. Слава Богу, это была наша последняя неделя вместе. Больше не придется терять свой фокус и я наконец-то могу быть нежной и ласковой все время", — пишет Саша.



Фаворитка Алекса Топольского признается, что следующая неделя будет для нее очень напряженной и одновременно трогательной и глубокой.





"Понимая, как для Алекса было важно увидеть серьезность моих намерений, конечно мне не хотелось его разочаровывать, но не всегда обстоятельства зависят только от нас. Так что увидим чем именно закончится для меня следующая церемония", - заинтриговала участница "Холостяка".

В комментариях зрительницы делают свои прогнозы, кто станет победительницей шоу — Александра Мудрая или модель Екатерина Лозовицкая.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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