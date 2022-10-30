В оригинале сам Топольский и большинство участниц шоу разговаривали на языке страны-агрессора, поэтому шоу пришлось дублировать на украинском. Создатели проекта сэкономили, поэтому всех героинь озвучивает одна актриса, из-за чего зрителям сложно уловить характер девушек.

На своей странице в Instagram Алекс отреагировал на жесткую критику украинской озвучки шоу.

"Фу, что это за дубляж?", "Я не могу это смотреть!", "Какой ужас!", "У меня уже просто болит голова". Какие только комментарии я вчера не читал... Но, скажу честно, я очень рад, что самое масштабное шоу нашей страны выходит на украинском языке! Сейчас все мы как никогда должны поддерживать свое государство и уважать свой родной язык!", - пишет Топольский.

Выпуски были записаны до полномасштабного вторжения рф, и Алекс уверен, что если бы съемки проходили сейчас, то каждый из участников «Холостяка» говорил бы именно на украинском.

"Поэтому считаю, что критика по поводу озвучки – это совсем лишняя и неразумная трата энергии. Предлагаю вам отпустить весь негатив. Этого и так достаточно для всех нас... Просто окунитесь в атмосферу проекта, в приключения, романтику, чувства! Надеюсь это поможет хоть немного вернуть тепло в ваши сердца 🙏", - добавил предприниматель.

Напомним, Решетник высказался об украинском языке на шоу "Холостяк" и вызвал шквал критики.

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