На своей странице в Instagram предприниматель опубликовал длинный пост о своем участии в проекте.

"История начинается 💫Уверен, мы все этого долго ждали! И я наконец-то могу поделиться своими впечатлениями от первой встречи с девушками. И сразу скажу, что это было невероятно! Таких эмоций я не испытывал очень давно! Волнение, ожидание, удивление и даже страх. Кстати, когда мне только предложили сняться в шоу, знакомые говорили мне, что там все не по-настоящему. И мне очень не хотелось подражать сценарию и изображать что-то", — пишет Топольский.

Алекс объяснил, что на самом деле единственная задача всех участников – быть собой и делать все так, как чувствуешь.

"В первый же день «Холостяка» я сам понял, что никаких сценариев и быть не может... ведь настоящие эмоции – это именно то, почему вся страна так любит этот проект! Именно в первую вечеринку я испытал настоящий всплеск адреналина. Думаю, вы видели как я переживал 😅 Иногда было непросто справляться с эмоциями и быть максимально внимательным по отношению к каждой девушке. Как минимум, поразить своей красотой меня смогли все", — признается герой шоу.

Топольский также добавил, что никогда не знал, чего ждать от следующей гости, но самое непредсказуемое появление было у девушки-охранника, которая спрыгнула с крыши.

"Я даже испугался за ее жизнь и что этот трюк может трагически закончиться. Ситуация с полицией, кстати, тоже очень удивила, я реально не до конца понимал, что делать дальше 😅На тот момент я еще не знал, что нас всех ждет впереди. Но вспоминаю этот первый эпизод с улыбкой и теплом в душе. Ведь так началась моя история любви. И вскоре вы станете свидетелями ее продолжения 🌹", - подчеркнул Алекс.

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