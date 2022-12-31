Відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво влаштував опитування колегам на тему нового року.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар вирішив поспілкуватися з шанувальниками та колегами на тему Нового року та святкового настрою у всіх. За словами кухаря, цього разу майже всі не мають бажання святкувати.

«Чи є план на Новий рік? Чи є новорічний настрій?» - поцікавився Ектор у колег – Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського.

«Вже опитав багатьох своїх колег, і всі кажуть, що новорічного настрою немає. Двоякі відчуття, бо начебто треба святкувати, жити далі. Але, з іншого боку, якось і не хочеться…» - поділився Ектор.

Також на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати тартар із оселедцем.

"Шукаєте нові та незвичайні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний і простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", - радить Ектор Хіменес-Браво.

Але рецепт оцінили не всі: "Де однакові шматочки? Пошматували аби як і піде? Подвійні стандарти".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.