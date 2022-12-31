В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар решил пообщаться с поклонниками и коллегами на тему Нового года и праздничного настроения у всех. По словам повара, в этот раз почти у всех нет желания праздновать.

«Есть ли плана на Новый год? Есть ли новогоднее настроение?» - поинтересовался Эктор у коллег – Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского.

«Уже опросил многих своих коллег, и все говорят, что новогоднего настроения совсем нет. Двоякие ощущения, ибо вроде как надо праздновать, жить дальше. Но с другой стороны, как-то и не хочется…» - поделился Эктор.

Также на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить тартар с селедкой.

"Ищете новые и необычные рецепты с селедкой к праздничному столу? Рекомендую попробовать очень вкусный и простой вариант популярного тартара с… да, с селедкой!", — советует Эктор Хименес-Браво.

Но рецепт оценили не все:"Где одинаковые кусочки? Пошматовали лишь бы как и пойдет? Двойные стандарты".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.