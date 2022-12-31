Катерина Репяхова зізналася, чому 2022 рік був не таким поганим для неї.

Як повідомляє Politeka.net , український співак Віктор Павлик разом із молодою дружиною Катериною Репяховою, молодшою ​​за нього майже на 30 років, часто дивують мережу особистими фото. Артист не так часто говорить про сім'ю, а ось Катерина часто показує їхній побут і навіть сімейні сварки.

«Я дуже чекаю на переможний 2023. А 2022 вдячна за повну переоцінку цінностей, шкода, що такою великою ціною… Вдячна за @mimish.ua За кожну хвилину, проведену з рідними» - написала Репяхова, підбиваючи підсумки цього року перед святкуванням.

У мережі також обговорили кадри з Катериною та її зауваження:

«Як Вам підходить зібране волосся!!!; Катя Красуня; Де ви зробили такі казкові фото? Чи це студія? Дуже добре! 😍

Світу нам 🤍; Усі чекають 🙏; Чудові фото 👏; Ви дуже красива ❤️; Вам все під силу!!!; Миру та перемоги нам у 2023 році; Така мила на фото

Ви така світла та красива людина 😍 Порада, що завдяки інтернету знаю Вас.😍; Дай Бог щоб 2023 був переможний. Ми сильні, ми зможемо 😍».

Для свого блогу та сімейного архіву Катерина Репяхова організувала новорічну фотосесію в атмосферній студії.

Український співак Віктор Павлик, його дружина Катерина Репяхова та півторарічний син Михайло у фемілі-луках попозували для святкової фотосесії. Серію фотографій блоггерша запостила у Instagram .

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