Катерина Репяхова призналась, почему 2022 год был не таким плохим для нее.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой Катериной Репяховой, что младше него почти на 30 лет, часто удивляют сеть личными фото. Артист не так часто говорит о семье, а вот Катерина часто показывает их быт и даже семейные ссоры.

«Я очень жду победный 2023. А 2022 благодарна за полную переоценку ценностей, жаль, что такой большой ценой… Благодарна за @mimish.ua За каждую минуту, проведенную с родными» - написала Репяхова, подводя итоги этого года перед празднованием.

В сети также обсудили кадры с Катериной и ее замечания:

«Как Вам подходят собранные волосы!!!; Катя Красавица; Где вы сделали подобные сказочные фото? Это студия? Очень хорошо! 😍

Миру нам 🤍; Все ждут 🙏; Великолепные фото 👏; Вы очень красивая ❤️; Вам все по силам!!!; Мира и победы нам в 2023 году; Такая милая на фото

Вы такой светлый и красивый человек 😍 Совет, что благодаря интернету знаю Вас.😍; Дай Бог чтобы 2023 год был победен. Мы сильны, мы все сможем 😍».

Для своего блога и семейного архива Екатерина Репяхова организовала новогоднюю фотосессию в атмосферной студии.

Украинский певец Виктор Павлик, его жена Екатерина Репяхова и полуторагодовалый сын Михаил в фемили-луках попозировали для праздничной фотосессии. Серию фотографий блоггерша запостила в Instagram.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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