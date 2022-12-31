Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой Катериной Репяховой, что младше него почти на 30 лет, часто удивляют сеть личными фото. Артист не так часто говорит о семье, а вот Катерина часто показывает их быт и даже семейные ссоры.
«Я очень жду победный 2023. А 2022 благодарна за полную переоценку ценностей, жаль, что такой большой ценой… Благодарна за @mimish.ua За каждую минуту, проведенную с родными» - написала Репяхова, подводя итоги этого года перед празднованием.
В сети также обсудили кадры с Катериной и ее замечания:
«Как Вам подходят собранные волосы!!!; Катя Красавица; Где вы сделали подобные сказочные фото? Это студия? Очень хорошо! 😍
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Миру нам 🤍; Все ждут 🙏; Великолепные фото 👏; Вы очень красивая ❤️; Вам все по силам!!!; Мира и победы нам в 2023 году; Такая милая на фото
Вы такой светлый и красивый человек 😍 Совет, что благодаря интернету знаю Вас.😍; Дай Бог чтобы 2023 год был победен. Мы сильны, мы все сможем 😍».
Для своего блога и семейного архива Екатерина Репяхова организовала новогоднюю фотосессию в атмосферной студии.
Украинский певец Виктор Павлик, его жена Екатерина Репяхова и полуторагодовалый сын Михаил в фемили-луках попозировали для праздничной фотосессии. Серию фотографий блоггерша запостила в Instagram.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.