Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею шоу "Холостяк" із Алексом Топольським. Модель стала однією із фавориток проекту перед фіналом шоу. Не забуває Лозовицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала яскраву цибулю у прозорій сукні.
"А: «Ти стала якоюсь рідною».
К: «Так, це саме те слово – рідний! Я його шукала!».
А: "Я знайшов його для нас".
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До: "Ми команда", - написала Катя.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Яка ви гарненька! І як вони задовбали "покажи свій характер", коли спокійна і вихована людина вважається безхарактерною? Цей проект не ваш рівень Катя, ви неймовірна!!!! З наступаючим вас";
"Катюша, я дуже вболіваю за вас, сподіваюся ви з Алексом пари".
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