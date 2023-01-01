Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею шоу "Холостяк" із Алексом Топольським. Модель стала однією із фавориток проекту перед фіналом шоу. Не забуває Лозовицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала яскраву цибулю у прозорій сукні.

"А: «Ти стала якоюсь рідною».

К: «Так, це саме те слово – рідний! Я його шукала!».

А: "Я знайшов його для нас".

До: "Ми команда", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ви гарненька! І як вони задовбали "покажи свій характер", коли спокійна і вихована людина вважається безхарактерною? Цей проект не ваш рівень Катя, ви неймовірна!!!! З наступаючим вас";

"Катюша, я дуже вболіваю за вас, сподіваюся ви з Алексом пари".

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