Как пишет Politeka.net, Катерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Модель стала одной из фавориток проекта перед финалом шоу. Не забывает Лозовицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала яркий лук в прозрачном платье.
"А: «Ты стала какой-то родной».
К: «Да, это самое то слово – родной! Я его искала!».
А: "Я нашел его для нас".
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К: "Мы команда", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая вы хорошенькая! И как они задолбали "покажи свой характер", когда спокойный и воспитанный человек считается бесхарактерным? Этот проект не ваш уровень Катя, вы невероятна!!!! С наступающим вас";
"Катюша, я очень болею за вас, надеюсь вы с Алексом пара".
Напомним, фаворитка "Холостяка" в прозрачном боди показала, что достанется Топольскому
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский признался, какие качества ценит в людях, украинцы отреагировали
Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского показала свое "уязвимое место" на съемках