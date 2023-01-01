Как пишет Politeka.net, Катерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Модель стала одной из фавориток проекта перед финалом шоу. Не забывает Лозовицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала яркий лук в прозрачном платье.

"А: «Ты стала какой-то родной».

К: «Да, это самое то слово – родной! Я его искала!».

А: "Я нашел его для нас".

К: "Мы команда", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая вы хорошенькая! И как они задолбали "покажи свой характер", когда спокойный и воспитанный человек считается бесхарактерным? Этот проект не ваш уровень Катя, вы невероятна!!!! С наступающим вас";

"Катюша, я очень болею за вас, надеюсь вы с Алексом пара".

Напомним, фаворитка "Холостяка" в прозрачном боди показала, что достанется Топольскому

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский признался, какие качества ценит в людях, украинцы отреагировали

Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского показала свое "уязвимое место" на съемках



