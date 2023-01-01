Як пише Politeka.net , Соня Хлябич - відома українська співачка, яка завершила свою кар'єру. Артистка є племінницею легендарної української виконавиці Софії Ротару. А нещодавно Соня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. Не забуває Хлябич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу племінниця поділилася фото, де позувала із чоловіком.

"Цей рік був надскладним для кожного з нас. Але ми як ніколи об'єдналися, стали ще сильнішими, переоцінили наше життя, почали цінувати його ще більше! Я вірю, скоро буде свято в нашій країні, свято, на яке чекає кожен українець! Ми будемо радіти , плакати від щастя та ще сильніше обійматися, бо Україна переможе, а зло буде покарано!

Ніхто ніколи не зламає наш український дух!", - написала Соня у блозі.

Фанати поставили лайки та написали коментарі:

"З новим роком. Миру, щастя та добра", "Світу, здоров'я, нехай Бог благословить усіх українців! Швидка перемога світла над темрявою. З Новим роком! Роком перемоги!!!";

"Ми трималися натовпу. Щастя вам і лише Перемоги на тисячоліття".

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