Как пишет Politeka.net, Соня Хлябыч - известная украинская певица, которая завершила свою карьеру. Артистка является племянницей легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару. А недавно Соня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова. Не забывает Хлябыч и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз племянница поделилась фото, где позировала с мужем.

"Этот год был сверхсложным для каждого из нас. Но мы как никогда объединились, стали еще сильнее, переоценили нашу жизнь, начали ценить ее еще больше! Я верю, скоро будет праздник в нашей стране, праздник, которого ждет каждый украинец! Мы будем радоваться, плакать от счастья и еще сильнее обниматься, потому что Украина победит, а зло будет наказано!

Никто никогда не сломает наш украинский дух!", - написала Соня в блоге.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"С новым годом. Мира ,счастья и добра", "Мира, здоровье, пусть Бог благословит всех украинцев! Быстрая победа света над тьмой. С Новым годом! Годом победы!!!";

"Мы держались толпы. Счастья вам и только Победы на тысячелетие".

Напомним, племянница Ротару в мини-купальнике заворожила видами на райском пляже: горячие кадры

А еще Politeka писала, что племянница Ротару засветила патриотический маникюр, впечатлив видом

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару, объявившая об уходе со сцены, покрасовалась в платье-вышиванке: фото