Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще в дитинстві. Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка з'явилася в образі зайчика.
"З Новим 2023 роком. Нехай маленький і пухнастий кролик буде добрим до нас, нехай не тремтить перед труднощами, нехай їх високо перестрибує, нехай дарує нам свою ніжність, тепло, велелюбність і плодючість
Вибирайте на якій фотці кролик вийшов кращим", - написала Гросу.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"З таким кроликом би не один рік пробути";
"Прекрасний кролик";
"Аліна - ви чарівна, любите себе до запаморочення";
"і вас з Новим роком".
Нагадаємо, Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.
А ще Politeka повідомляла, що Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася, яких зірок зустріла у Лос-Анджелесі, та здивувала кадром