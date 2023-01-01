Співачка Аліна Гросу вразила виглядом у образі зайчика, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще в дитинстві. Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка з'явилася в образі зайчика.

"З Новим 2023 роком. Нехай маленький і пухнастий кролик буде добрим до нас, нехай не тремтить перед труднощами, нехай їх високо перестрибує, нехай дарує нам свою ніжність, тепло, велелюбність і плодючість

Вибирайте на якій фотці кролик вийшов кращим", - написала Гросу.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З таким кроликом би не один рік пробути";

"Прекрасний кролик";

"Аліна - ви чарівна, любите себе до запаморочення";

"і вас з Новим роком".

Нагадаємо, Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після переїзду до Америки розповіла, скільки потрібно грошей, щоб жити там.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася, яких зірок зустріла у Лос-Анджелесі, та здивувала кадром



