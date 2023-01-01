Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда появилась в образе зайчика.

"С Новым 2023 годом.Пусть маленький и пушистый кролик будет добрым к нам, пусть не дрожит перед трудностями, пусть их высоко перепрыгивает, пусть дарит нам свою нежность, тепло, любвеобильность и плодовитость

Выбирайте на какой фотке кролик получился лучше", - написала Гросу.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С таким кроликом бы не один год пробыть";

"Прекрасный кролик";

"Алина - вы очаровательна, любите себя до умопомрачения";

"и вас с новым годом".

Напомним, Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны

А еще Politeka сообщала, что Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там

Также Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась, каких звезд встретила в Лос-Анджелесе, и удивила кадром



