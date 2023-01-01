Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда появилась в образе зайчика.
"С Новым 2023 годом.Пусть маленький и пушистый кролик будет добрым к нам, пусть не дрожит перед трудностями, пусть их высоко перепрыгивает, пусть дарит нам свою нежность, тепло, любвеобильность и плодовитость
Выбирайте на какой фотке кролик получился лучше", - написала Гросу.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Бесплатно: после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные, как и где
Внучка Софии Ротару за границей неожиданно высказалась о войне, похваставшись кадрами с выставки Бэнкси
Россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" откровенно рассказала об изменениях в жизни: "Боль, слезы..."
В Москве на Красной площади пытались сжечь главную елку: "место происшествия оцепили и..."
"С таким кроликом бы не один год пробыть";
"Прекрасный кролик";
"Алина - вы очаровательна, любите себя до умопомрачения";
"и вас с новым годом".
Напомним, Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны
А еще Politeka сообщала, что Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там
Также Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась, каких звезд встретила в Лос-Анджелесе, и удивила кадром