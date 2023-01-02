Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала себе у розкішному новорічному образі.
Як видно, Леся знята в кімнаті, яка нагадує гримерку, вона крутиться перед фотографом, демонструючи свої принади. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній ніжно-жовтій сукні до п'ят і зі шлейфом, яка гарно підкреслила струнку фігуру та жіночні округлості. Волосся телеведучої розпущене в об'ємному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Нікітюк написала: "З Новим Переможним 2023 роком! Ви загадали "те саме бажання" вчора?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Хто такий крутий фотограф?"
"Як же. Два рази, за українським часом, та місцевим".
"Просто богиня".
"З Новим роком! Звісно".
"Плаття розкішне, вогонь".
"Бажання одне на всіх – Перемога".
"Леся, ти краса".
"Красуня".
"Яка ви гарна".
"Ти така чарівна".
"Бажаю всім нам швидкої Перемоги! І щоб усі українці заговорили українською!".
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