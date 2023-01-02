Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала себе у розкішному новорічному образі.

Як видно, Леся знята в кімнаті, яка нагадує гримерку, вона крутиться перед фотографом, демонструючи свої принади. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній ніжно-жовтій сукні до п'ят і зі шлейфом, яка гарно підкреслила струнку фігуру та жіночні округлості. Волосся телеведучої розпущене в об'ємному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "З Новим Переможним 2023 роком! Ви загадали "те саме бажання" вчора?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Хто такий крутий фотограф?"

"Як же. Два рази, за українським часом, та місцевим".

"Просто богиня".

"З Новим роком! Звісно".

"Плаття розкішне, вогонь".

"Бажання одне на всіх – Перемога".

"Леся, ти краса".

"Красуня".

"Яка ви гарна".

"Ти така чарівна".

"Бажаю всім нам швидкої Перемоги! І щоб усі українці заговорили українською!".

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