Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських політиків та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на путіна та його телефонні розмови.

Так, спочатку Юрій в образі путіна обіграв телефонний дзвінок президента рф в Запоріжжі, де той просив у дівчинки надіслати йому огірків. Також спародований путін поговорив із дівчинкою Женею, якій прийшов повістка до армії.

А наприкінці відбулася розмова путіна з лукашенком, і йшлося про кільце. Як відомо, днями президент країни-агресора зустрівся з президентами кількох дружніх країн та на честь нового року подарував їм золоті каблучки. Так, у цій розмові лукашенко скаржиться путіну, що вдягнув подароване кільце не палець, а на геніталії. Розв'язка цього діалогу вийшла дуже епічна.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію Юрія Великого:

"Побачу, поцілую, аж настрій підняли".

"Ну з Машею зрозуміло. Хто ця Маша".

"Прикольно. Раїся не перестає підписувати ідеї для творчості. Вийшло гідно, посміхнуло".

"Ну що ж ви з нами робите!"

"Про що мовчав Лукашенко в російському музеї, дивлячись на картину "Останній день путінеї"?".

"Кльова краватка у Лукашевича!".

"Це класно!".

"Юрію, дякую! Браво. А ось Діда Мороза ми всі чекаємо на виконання всього одного бажання на всіх. Він повинен його виконати".

"Я думав, що Женя все ж таки хлопчик, і дідусь Мороз йому подарував позолочену кувалду зі стразами. Ну замість відправленої поштою до Європи".

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