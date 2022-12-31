Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі своїх благодійних концертів та підбила підсумки року та своєї діяльності за рік.

На кадрах можна побачити концерти Світлани у різних містах та країнах, які були благодійними та з метою зібрати кошти. За словами артистки, за 2022 рік вона відвідала 9 країн, а на її концертах побували понад 20 тисяч глядачів. Примітно, що свою нову посаду артистка написала українською мовою, хоча раніше писала лише російською.

У підписі до публікації Лобода прозвітувала про зібрані кошти і куди їх витратила. А також поділилася своїми емоціями під кінець року.

"2022 рік був випробуванням для всіх нас! Але ми - українці. Україна - наша земля, найкраща для кожного! Українці стали єдині, як ніколи. По всьому світу, я бачила, як допомагають та підтримують один одного українці. За цей рік я відвідала 9 країн з благодійними концертами, на які прийшли більше 20 000 людей! Нещодавно ми підрахували, що з початку війни було перераховано біля 14 000 000 гривень на адресну допомогу та в різні благодійні організації", - поділилася співачка.

Нагадаємо, "Ми нарізали 1 тонну": Тоня Матвієнко показала, як з чоловіком і мамою готувала олів'є на фронт.

Як повідомляла Politeka, "Колишнє життя закінчилося": Лобода перед новим роком здивувала одкровеннями.

Також Politeka писала, що "Алінко, дякую": Гросу показала свої найкращі ролі в кіно та серіалах.