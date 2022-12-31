Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівні фото, на яких зображена на сцені.
Схоже, TAYANNA стала гостею телепремії у Тернополі. На знімках співачка з'явилася на сцені, тільки не зрозуміло, чи вона виступала як співачка, чи була провідною церемонією. Для заходу Таня обрала стильне вишукане вбрання – на ній коротенькі світлі шорти та блискучий топ, зверху вона накинула білий піджак. Треба сказати, що це вбрання лише підкреслило витончену фігуру та стрункі ноги співачки.
У підписі до публікації Решетняк написала: "Телепремія Гордість Тернопілля". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Яка ж ти гарна".
"Пишаюся".
"Неймовірно гарна!".
"Гордість України. Дякую, Таяно, за ваші пісні".
"Струнка яка".
"Вау, які фото".
"Пожежа".
"Приголомшлива красуня".
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