Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая летом возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала себя в роскошном новогоднем образе.
Как видно, Леся запечатлена в комнате, которая напоминает гримерку, она крутится перед фотографом, демонстрируя свои прелести. Перед камерой звезда появилась в роскошном нежно-желтом платье до пят и со шлейфом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и женственные округлости. Волосы телеведущей распущены в объемной укладке, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Никитюк написала: "С Новым Победным 2023 годом! Вы загадали "то самое желание" вчера?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Кто такой крутой фотограф?".
"Как же. Два раза, по украинскому времени, и местному".
"Просто богиня".
"С Новым годом! Конечно".
"Платье шикарное, огонь".
"Желание одно на всех – Победа".
"Леся, ты красота".
"Красотка".
"Какая вы красивая".
"Ты такая очаровательная".
"Желаю всем нам скорой Победы! И чтобы все украинцы заговорили по-украински!".
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