Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табріза, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка приголомшила користувачів відео зі своїм колишнім коханим Дімою Коляденко.

Як відомо, кілька років тому екстравагантний шоумен розлучився зі своєю улюбленою Білик зі скандалами. Проте, навіть згодом у всіх інтерв'ю Коляденко освідчувався у коханні співачці та мріяв про її повернення.

Так, схоже, парочка знову порозумілася. Наприкінці року Ірина показала афішу свого виступу за кордоном, де ведучим вечора був Дмитро, а тепер виклала відео зі спільної подорожі машиною. У ролику парочка весело "цілується" хот-догами із сосисками, і виглядає дуже щасливо. При цьому на тлі звучить легендарний хіт співачки, перероблений українською мовою, де є слова: "Ми будемо разом".

У підписі до публікації Білик привітала українців із Новим роком: "Пройшло вже понад 310 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення росіян на наші землі. Але 2023 рік буде роком нашої перемоги та роком нескінченного щастя, чого і я хочу побажати. Через кілька годин буде свято у ваших будинках, якщо і без електрики, то хоча б зі світлом у вашому серці. Українці, бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги над московитами, та сімейного тепла всім, хто цього потребує. Слава Україні".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Найкраща".

"Ви дуже гарна пара".

"По-українськи звучить набагато краще".

"Таланлива людина - талановита у всьому".

"Ви створені один для одного".

"Ви із Дмитром разом?".

"Ви така гармонійна пара!"

"Як я рада вас разом бачити".

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