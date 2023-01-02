Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табріза, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка приголомшила користувачів відео зі своїм колишнім коханим Дімою Коляденко.
Як відомо, кілька років тому екстравагантний шоумен розлучився зі своєю улюбленою Білик зі скандалами. Проте, навіть згодом у всіх інтерв'ю Коляденко освідчувався у коханні співачці та мріяв про її повернення.
Так, схоже, парочка знову порозумілася. Наприкінці року Ірина показала афішу свого виступу за кордоном, де ведучим вечора був Дмитро, а тепер виклала відео зі спільної подорожі машиною. У ролику парочка весело "цілується" хот-догами із сосисками, і виглядає дуже щасливо. При цьому на тлі звучить легендарний хіт співачки, перероблений українською мовою, де є слова: "Ми будемо разом".
У підписі до публікації Білик привітала українців із Новим роком: "Пройшло вже понад 310 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення росіян на наші землі. Але 2023 рік буде роком нашої перемоги та роком нескінченного щастя, чого і я хочу побажати. Через кілька годин буде свято у ваших будинках, якщо і без електрики, то хоча б зі світлом у вашому серці. Українці, бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги над московитами, та сімейного тепла всім, хто цього потребує. Слава Україні".
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Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Найкраща".
"Ви дуже гарна пара".
"По-українськи звучить набагато краще".
"Таланлива людина - талановита у всьому".
"Ви створені один для одного".
"Ви із Дмитром разом?".
"Ви така гармонійна пара!"
"Як я рада вас разом бачити".
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