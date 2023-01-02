Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табріза, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка приголомшила користувачів відео зі своїм колишнім коханим Дімою Коляденко.

Як відомо, кілька років тому екстравагантний шоумен розлучився зі своєю улюбленою Білик зі скандалами. Проте, навіть згодом у всіх інтерв'ю Коляденко освідчувався у коханні співачці та мріяв про її повернення.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Так, схоже, парочка знову порозумілася. Наприкінці року Ірина показала афішу свого виступу за кордоном, де ведучим вечора був Дмитро, а тепер виклала відео зі спільної подорожі машиною. У ролику парочка весело "цілується" хот-догами із сосисками, і виглядає дуже щасливо. При цьому на тлі звучить легендарний хіт співачки, перероблений українською мовою, де є слова: "Ми будемо разом".

У підписі до публікації Білик привітала українців із Новим роком: "Пройшло вже понад 310 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення росіян на наші землі. Але 2023 рік буде роком нашої перемоги та роком нескінченного щастя, чого і я хочу побажати. Через кілька годин буде свято у ваших будинках, якщо і без електрики, то хоча б зі світлом у вашому серці. Українці, бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги над московитами, та сімейного тепла всім, хто цього потребує. Слава Україні".

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Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Найкраща".
"Ви дуже гарна пара".
"По-українськи звучить набагато краще".
"Таланлива людина - талановита у всьому".
"Ви створені один для одного".
"Ви із Дмитром разом?".
"Ви така гармонійна пара!"
"Як я рада вас разом бачити".

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