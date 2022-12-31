Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских политиков и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на путина и его телефонные разговоры.

Так, сначала Юрий в образе путина обыграл телефонный звонок президента рф в Запорожье, где тот просил у девочки прислать ему огурчиков. Также спародированный путин поговорил с девочкой Женей, которой пришла повестка в армию.

А в конце состоялся разговор путина с лукашенко, и речь шла о кольце. Как известно, на днях президент страны-агрессора встретился с президентами нескольких дружественных стран и в честь нового года подарил им золотые кольца. Так, в этом разговоре лукашенко жалуется путину, что надел подаренное кольцо не палец, а на гениталии. Развязка этого диалога получилась весьма эпичная.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию Юрия Великого:

"Увижу, расцелую, аж настроение подняли".

"Ну с Машей понятно. Кто эта Маша".

"Прикольно. рАися не перестает подписывать идеи для творчества. Получилось достойно, улыбнуло".

"Ну что же вы с нами делаете!".

"О чем молчал Лукашенко в русском музеи, глядя на картину "Последний день путинеи"?".

"Клевый галстук у Лукашевича!".

"Это классно!".

"Юрий, спасибо! Браво. А вот Деда Мороза мы все ждем исполнения всего одного желания на всех. Он должен его исполнить".

"Я думал, что Женя все же мальчик, и дедушка Мороз ему подарил позолоченную кувалду со стразами. Ну вместо отправленной почтой в Европу".

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