Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда ошарашила пользователей видео со своим бывшим возлюбленным Димой Коляденко.

Как известно, несколько лет назад экстравагантный шоумен расстался со своей горячо любимой Билык со скандалами. Однако, даже спустя время во всех интервью Коляденко признавался в любви певице и мечтал о ее возвращении.

Так, похоже, парочка снова нашла общий язык. Под конец года Ирина показала афишу своего выступления за границей, где ведущим вечера был Дмитрий, а теперь выложила видео из совместного путешествия на машине. В ролике парочка весело "целуется" хот-догами с сосисками, и выглядит весьма счастливо. При этом на фоне звучит легендарный хит певицы, переделанный на украинский язык, где есть слов: "Мы будем вместе".

В подписи к публикации Билык поздравила украинцев с Новым годом: "Прошло уже более 310 дней с момента начала полномасштабного вторжения россиян на наши земли. Но 2023 год будет годом нашей победы и годом бесконечного счастья, чего и я Вам хочу пожелать. Через несколько часов будет праздник в ваших домах, если и без электричества, то хотя бы со светом в вашем сердце. Украинцы, желаю нам всем скорейшей победы над московитами, и семейного тепла всем, кто в этом нуждается. Слава Украине".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Лучшая".

"Вы очень красивая пара".

"По-украински звучит гораздо лучше".

"Талантливый человек – талантлив во всем".

"Вы созданы друг для друга".

"Вы с Дмитрием вместе?".

"Вы такая гармоничная пара!".

"Как я рада вас вместе видеть".

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