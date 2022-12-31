Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со своих благотворительных концертов и подвела итоги года и своей деятельности за год.

На кадрах можно увидеть концерты Светланы в разных городах и странах, которые были благотворительными и с целью собрать средства. По словам артистки, за 2022 год она посетила 9 стран, а на ее концертах побывали более 20 тысяч зрителей. Примечательно, что свой новый пост артистка написала на украинском языке, хотя раньше писала только на русском.

В подписи к публикации Лобода отчиталась о собранных средствах и куда их потратила. А также поделилась своими эмоциями под конец года.

"2022 год был испытанием для всех нас! Но мы – украинцы. Украина – наша земля, лучшая для каждого! Украинцы стали единственными, как никогда. По всему миру я видела, как помогают и поддерживают друг друга украинцы. За этот год я посетила 9 стран с благотворительными концертами, на которые пришло более 20 000 человек! Недавно мы подсчитали, что с начала войны было перечислено около 14 000 000 гривен на адресную помощь и в разные благотворительные организации", - поделилась певица.

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