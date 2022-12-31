Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные фото, на которых запечатлена на сцене.

Похоже, TAYANNA стала гостьей телепремии в Тернополе. На снимках певица появилась на сцене, только не понятно, она выступала как певица, или была ведущей церемонии. Для мероприятия Таня выбрала стильный изысканный наряд – на ней коротенькие светлые шорты и блестящий топ, в сверху она накинула белый пиджак. Надо сказать, что этот наряд только подчеркнул изящную фигуру и стройные ноги певицы.

В подписи к публикации Решетняк написала: "Телепремия Гордость Тернопольщины". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какая же ты красивая".

"Горжусь".

"Невероятно красивая!".

"Гордость Украины. Спасибо, Таяна, за ваши песни".

"Стройная какая".

"Вау, какие фото".

"Пожар".

"Потрясающая красотка".

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