Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та зачарувала сімейною ідилією з чоловіком.

На новій фотографії Катя та Юра знято в затишній домашній обстановці з милою ялинкою, вони мило лаються, взявшись за руки. Перед камерою телеведуча з'явилася у джинсах та білій футболці, а зверху на плечі накинула жовтий светр. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сяюча усмішка.

У підписі до публікації Осадча написала: "Ворог підступно намагається забрати у нас свято. Сподіваюсь, що ви та ваші близькі у безпеці. В нас ворог намагається відібрати свято, але ми будемо вітати, піднімати келихи в будь-яких обставинах, вітати одне одного і загадувати головне бажання, ми знаємо, що прийдешній рік - рік Перемоги! З Новим Роком, мої дорогі! Ми були разом весь цей рік і наш наступний рік буде наш щасливий рік зі здійсненнями нашого головного бажання!".

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