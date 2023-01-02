Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и очаровала семейной идиллией с мужем.

На новой фотографии Катя и Юра запечатлены в уютной домашней обстановке с милой елочкой, они мило нежатся, взявшись за руки. Пред камерой телеведущая появилась в джинсах и белой футболке, а сверху на плечи накинула желтый свитер. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Враг коварно пытается отнять у нас праздник. Надеюсь, что вы и ваши близки в безопасности. У нас враг пытается отобрать праздник, но мы будем поздравлять, поднимать бокалы в любых обстоятельствах, приветствовать друг друга и загадывать главное желание, мы знаем, что грядущий год – год Победы! С Новым Годом, мои дорогие! Мы были вместе весь этот год и наш следующий год будет наш счастливый год с исполнением нашего главного желания!".

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