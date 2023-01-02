За словами артистки Наталії Могилевської, вона дуже щаслива у цих нових стосунках.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська ще у травні повідомила, що не самотня. В неї з'явився новий чоловік. Тепер виконавиця відкрила шанувальникам трохи таємниць із особистого життя. Про це вона розповіла в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для "ТСН" .

За словами артистки, вона дуже щаслива у цих відносинах. Більше того, вони вже разом живуть. Ось тільки імені свого обранця зірка так і не назвала.

"Я зустріла людину, яку дуже люблю, і ми живемо разом, і в нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їхати музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми вдвох проїхали всю країну", – поділилася Наталія Могилівська.

Артистка зізналася, що в перші дні повномасштабного російського вторгнення їй було дуже страшно. Проте виконавицю не лякають ані ракети, ані ворожі БПА. Наталія Могилевська навіть намагалася самостійно збити ворожий дрон.

"Я живу досить оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не змінюю своїх справ. Я бачила ракету, я стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, у коханого є зброя", - також додала вона.

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