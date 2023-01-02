По словам артистки Натальи Могилевской, она очень счастлива в этих новых отношениях.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская еще в мае сообщила, что не одинока. У нее появился новый мужчина. Теперь исполнительница приоткрыла поклонникам немного тайн из личной жизни. Об этом она рассказала в интервью Соломии Витвицкой для "ТСН".

По словам артистки, она очень счастлива в этих отношениях. Более того, они уже вместе и живут. Вот только имени своего избранника звезда так и не назвала.

"Я встретила человека, которого очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ехать музыканты, боялся вообще кто-нибудь ехать. Мы вдвоем проехали всю страну", – поделилась Наталья Могилевская.

Артистка призналась, что в первые дни полномасштабного российского вторжения ей было безумно страшно. Однако исполнительницу не пугают ни ракеты, ни вражеские БПА. Наталья Могилевская даже пыталась самостоятельно сбить вражеский дрон.

"Я живу довольно оптимистично, пытаюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у любимого есть оружие", - также добавила она.

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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