Популярна українська співачка Настя Каменських, яка повернулася додому лише через півроку з Іспанії та без чоловіка, продовжує розповідати про свою роботу. На цей раз в Інстаграм Каменських підбила підсумки минулого року, показавши різні кадри зі своїх буднів.

«2022 рік став для нас роком втрат, болю та сліз. 2022 став роком повного спустошення, але в той же час ми були змушені показати свою внутрішню силу так, як ніколи раніше. Навіть у новорічну ніч Україна не знала спокою. І попри всі ці тортури — зараз увесь світ знає про Україну та українців як неймовірно сильну державу. Стійку, сміливу та незламну» - заявила Каменських.

За її словами, зараз українцям вже не можна припустити, що станеться наступної хвилини, але точно знаєш, що добро і світло переможе пітьму. Рік, що минув, перевернув плани на життя вгору дном, але все одно українці не здаються.

Цього року не залишилося місця лицемірству та брехні, перемогла правда та щирість, тому Каменських побажала українцям отримати особливий час із близькими у 2023 році.

«Як говориться: не треба казати, що це рік втрат. Так як ми не втратили, у нас забрали 💔 (Зеленський); Нехай цей рік принесе нам перемогу 🇺🇦

З Новим роком!2022 був складним.2023 я вірю стане переможним для нас🇺🇦; Цей рік переможний 🇺🇦 Все буде Україна 🫶; Дуже зворушливо.. 👏🏼❤️ З новим роком Настю🫶🏼🫂❤» - пишуть у мережі.

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