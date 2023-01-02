Популярная украинская певица Настя Каменских, которая вернулась домой только спустя полгода из Испании и без мужа, продолжает рассказывать о своей работе. В этот раз в Инстаграм Каменских подвела итоги прошлого года, показав разные кадры из своих будней.

«2022 год стал для нас годом потерь, боли и слез. 2022 год стал годом полного опустошения, но в то же время мы были вынуждены показать свою внутреннюю силу так, как никогда раньше. Даже в новогоднюю ночь Украина не знала покоя. И несмотря на все эти пытки — сейчас весь мир знает об Украине и украинцах как невероятно сильном государстве. Стойкую, смелую и несокрушимую» - заявила Каменских.

По ее словам, сейчас украинцам уже нельзя предположить, что произойдет в следующую минуту, но точно знаешь, что добро и свет победит тьму. Ушедший год перевернул планы на жизнь вверх дном, но все равно украинцы не сдаются.

В этом году не осталось места лицемерию и лжи, победила правда и искренность, поэтому Каменских пожелала украинцам получить особенное время с близкими в 2023 году.

«Как говорится: не надо говорить, что это год потерь. Так как мы не потеряли, у нас забрали💔 (Зеленский); Пусть этот год принесет нам победу 🇺🇦

С Новым годом!2022 год был сложным.2023 я верю станет победным для нас🇺🇦; Этот год победный 🇺🇦 Все будет Украина 🫶; Очень трогательно.. 👏🏼❤️ С новым годом Настю🫶🏼🫂❤» - пишут в сети.

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