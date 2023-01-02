Злата Огневич позувала в наряді з вишитим подолом і рукавами-ліхтариками з гарної тканини, що струмує.

Відома українська співачка Злата Огневич не приховує своєї любові до речей вітчизняних брендів та дизайнерів, а також у її арсеналі чимало образів у розкішних сукнях-вишиванках та вишитих блузах, адже вона обожнює етнічні вбрання. Так, вона вирішила повернутись у розкішну вишиту довгу сукню. Відповідні фото зірка опублікувала у Instagram.

Злата Огневич позувала в наряді з вишитим подолом і рукавами-ліхтариками з красивої тканини жовтого кольору. Сукня в підлогу, декорована народним орнаментом синього кольору, а також поясом з кистями. Свій образ виконавиця доповнила патріотичними аксесуарами у вигляді сережок з українським тризубцем та таким самим кулоном.

Перед камерою знаменитість намагалася показати сукню з усіх боків, кружляючи з боку на бік і демонструючи вишивку на пишній спідниці. Справжня краса України.

Слід зазначити, що Злата Огневич (справжнє ім'я – Інна Бордюг) народилася 1986 року у Росії. Коли їй було п'ять років, родина переїхала до Судака (Крим). Злата Огневич представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.

Співачка виступає із благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.