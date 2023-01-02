Злата Огневич позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой струящейся ткани.

Известная украинская певица Злата Огневич не скрывает своей любви к вещам отечественных брендов и дизайнеров, а также в ее арсенале немало образов в роскошных платьях-вышиванках и вышитых блузах, ведь она обожает этнические наряды. Так, она решила обрачиться в роскошное вышитое длинном платье. Соотвествующие фото звезда опубликовала в Instagram.

Злата Огневич позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой струящейся ткани желтого цвета. Платье в пол, декорированное народным орнаментом синего цветов, а также поясом с кистями. Свой образ исполнительница дополнила патриотическими аксессуарами в виде сережек с украинским трезубцем и таким же кулоном.

Перед камерой знаменитость старалась показать платье со всех сторон, кружась из стороны в сторону и демонстрируя вышивку на пышной юбке. Настояща краса Украины.

Стоит отметить, что Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

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