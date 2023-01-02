Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала в Інстаграм, як відбуваються її святкові будні.

Популярна українська Інстаграм-блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто показує різні моменти зі свого життя. Також дівчина розповідає про свою роботу, захоплення та дивує образами у нових фотосесіях для яких змінює імідж.

На цей раз Даша показала, як проходять її будні "по-домашньому" на свята після Нового року. Зазначимо, про особисте життя Ульянова не розповідає в мережі, воліючи показувати виключно особисті кадри.

«Плани на сьогодні: гуляти улюбленим містом 🥹» - пише Ульянова під кадрами.

У мережі відповідають: «З новим роком ❤️; Згодна 💕; Мала так тримати вдалого гарного настрою тобі; Красуня😍 З Новим роком! Даша 💐; Хороша дуже 😍; Красуня 😍🔥».

Раніше на добірці артів Даша показала себе з різних боків і в різних образах, тому всі звернули увагу на її зовнішність. Особливо багато хто розкритикував дівчину за її надмірно збільшені губи.

"Схожа?😃" - коротко пише Даша.

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