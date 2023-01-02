Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала в Инстаграм, как проходят ее праздничные будни.

Популярная украинская Инстаграм-блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто показывает разные моменты из своей жизни. Также девушка рассказывает о своей работе, увлечениях и удивляет образами в новых фотосессиях для которых меняет имидж.

В этот раз Даша показала, как проходят ее будни "по-домашнему" на праздники после Нового года. Отметим, о личной жизни Ульянова не рассказывает в сети, предпочитая показывать исключительно личные кадры.

«Планы на сегодня: гулять по любимому городу 🥹» - пишет Ульянова под кадрами.

В сети отвечают: «С новым годом ❤️; Согласна 💕; Должна была так держать удачного хорошего настроения тебе; Красавица😍 С Новым годом! Даша💐; Хорошая очень😍; Красотка 😍🔥».

Ранее на подборке артов Даша показала себя с самых разных сторон и в разных образах, поэтому все обратили внимание на ее внешность. В особенности многие раскритиковали девушку за ее чрезмерно увеличенные губы.

«Похожа?😃» - коротко пишет Даша.

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