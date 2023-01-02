Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею "Мастер Шеф", поділився рецептом глінтвейну.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати ідеальний напій, аби зігрітися взимку.

"Мій перший подарунок в Новому році 🎄рецепт найсмачнішого глінтвейну😊 Глінтвейн, як на мене, - це гарячий зимний напій з вина та прянощів!", — пише Володимир Ярославський.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

-1 пляшка сухого вина

-3 ст. ложки меду

-0.5 зеленого яблука

-1 апельсин

-1/3 лимону та трохи імбиру

-2-3 палички кориці

-2 зірочки бадьяну

3-4 шт гвоздики

"Приготування зазвичай легке і радісне, бо напій готується швидко і завжди вабить ароматами! Наливаю в емальовану чи стальну каструлю вино. Додаю мед, спеції, половину апельсина і яблука, нарізані ломтиком. Дичавлюю сік з другої половини апельсина, додаю трішки лимону або його цедру та нарізаний ломтиком імбир. Довожу на середньому вогні до 60-70 градусів, щоб був гарячий, вимикаю вогонь. Накриваю кришкою, чекаю ще 5-10 хвилин, щоб настоявсь", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

П'ють глінтвейн гарячим. Вино можна брати й червоне, й біле, але обов’язково сухе. Мед можна замінити на цукор. Спеції можна брати за своїм смаком, але цілі, не молоті. Також не варто кип’ятити напій.

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