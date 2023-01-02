Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей "Мастер Шеф", поделился рецептом глинтвейна.

На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить идеальный напиток, чтобы согреться зимой.

"Мой первый подарок в Новом году 🎄рецепт самого вкусного глинтвейна😊 Глинтвейн, по-моему, - это горячий зимний напиток из вина и пряностей!", - пишет Владимир Ярославский.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

-1 бутылка сухого вина

-3 ст. ложки меда

-0.5 зеленого яблока

-1 апельсин

-1/3 лимона и немного имбиря

-2-3 палочки корицы

-2 звездочки бадьяна

3-4 шт гвоздики

"Приготовление обычно легкое и радостное, потому что напиток готовится быстро и всегда привлекает ароматами! Наливаю в эмалированную или стальную кастрюлю вино. Добавляю мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиком. Додавливаю сок из второй половины апельсина, добавляю немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиком имбирь. Довожу на среднем огне до 60-70 градусов, чтобы был горячий, выключаю огонь. Накрываю крышкой, жду еще 5-10 минут, чтобы настоялся", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Пьют глинтвейн горячим. Вино можно брать и красное, и белое, но обязательно сухое. Мед можно заменить сахаром. Специи можно брать по своему вкусу, но целые, не молотые. Также не следует кипятить напиток.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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