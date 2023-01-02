Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва зацікавила сміливим чином у сіточці замість вбрання.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва за минулий рік показала багато несподіваних образів, дивуючи шанувальників. Також артистка почала знімати кулінарне шоу та брати участь у різних проектах.

Одним із знімків із минулого поділився фотограф, який працює з Дашею. Оскільки в 2022 році артистка, як і багато хто, воліла показувати образи з минулого, а не влаштовувати нові фотосесії.

На фото Астаф'єва представала в одному з улюблених стилів фатальної діви у чорному:

«Мені так подобається це фото 😍 Даша Астаф'єва прекрасна!; неймовірна 🖤 дуже круто! 👏🏼; Яка ж пожежа наша Даша 🔥; Юля + Даша = 💙💛 - відповідають шанувальники в мережі.

Також зірка спілкується з шанувальниками та частіше публікує особисті зауваження.

«Буде тобі, враже, так як відьма скаже! Перемога не за горами🤞🏼 Вірю у наших ЗСУ та valeriizaluzhniy» - написала Даша под подборкой кадров в необычном стиле.

У маленькій сукні з акуратним декольте артистка покрасувалася перед камерою, зазвичай демонструючи фігуру з кращого ракурсу.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .