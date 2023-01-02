Популярная украинская певица Даша Астафьева за прошлый год показала много неожиданных образов, удивляя поклонников. Также артистка стала снимать кулинарное шоу и участвовать в различных проектах.
Одним из снимков из прошлого поделился фотограф, работающий с Дашей. Поскольку в 2022 артистка, как и многие, предпочла показывать образы из прошлого, а не устраивать новые фотосессии.
На фото Астафьева представала в одном из любимых стилей роковой дивы в черном:
«Мне так нравится это фото 😍 Даша Астафьева прекрасна!; невероятная 🖤 очень круто! 👏🏼; Какой же пожар наша Даша 🔥; Юля+Даша=💙💛» - отвечают поклонники в сети.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Среди пассажиров были дети: автобус с украинцами протаранил фуру на трассе
"На салют не похоже": после взрывов на аэродроме в Воронеже у россиян началась паника, видео
Очень символично: в центре Москвы загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба", кадры с места пожара
Тарифы, пенсии, налоги, соцвыплаты: что изменится для украинцев уже с 1 января
Также звезда общается с поклонниками и чаще публикует личные замечания.
«Буде тобі, враже, так як відьма скаже! Перемога не за горами🤞🏼 Вірю у наших ЗСУ та valeriizaluzhniy» - написала Даша под подборкой кадров в необычном стиле.
В маленьком платье с аккуратным декольте артистка покрасовалась перед камерой, привычно демонстрируя фигуру с лучшего ракурса.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.