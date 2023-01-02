Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева заинтриговала смелым образом в сеточке вместо наряда.

Популярная украинская певица Даша Астафьева за прошлый год показала много неожиданных образов, удивляя поклонников. Также артистка стала снимать кулинарное шоу и участвовать в различных проектах.

Одним из снимков из прошлого поделился фотограф, работающий с Дашей. Поскольку в 2022 артистка, как и многие, предпочла показывать образы из прошлого, а не устраивать новые фотосессии.

На фото Астафьева представала в одном из любимых стилей роковой дивы в черном:

«Мне так нравится это фото 😍 Даша Астафьева прекрасна!; невероятная 🖤 очень круто! 👏🏼; Какой же пожар наша Даша 🔥; Юля+Даша=💙💛» - отвечают поклонники в сети.

Также звезда общается с поклонниками и чаще публикует личные замечания.

«Буде тобі, враже, так як відьма скаже! Перемога не за горами🤞🏼 Вірю у наших ЗСУ та valeriizaluzhniy» - написала Даша под подборкой кадров в необычном стиле.

В маленьком платье с аккуратным декольте артистка покрасовалась перед камерой, привычно демонстрируя фигуру с лучшего ракурса.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.