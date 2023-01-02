Катерина Репяхова, яка раніше назвала плюси 2022 року, показала кадри їхнього відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net , український співак Віктор Павлик разом із Катериною Репяховою активно ведуть блоги та розповідають про життя із сином Михайлом. На цей раз Катерина показала, як проходить її відпочинок у Трускавці з близькими.

Там родина вирішила відзначити свята та провести час без тривог. Катріна поділилася особистим кадром, позуючи на тлі витончених будиночків під час прогулянки.

«Рідний Трускавець❤ 1 січня 2023 року» - пише Катерина під новими кадрами.

У мережі відреагували на пост зірки:

«І я люблю Трускавець 💙; Красуня😍❤️; І я теж його обожнюю 😍; Люблю місто Трускавець ♥️; Вілла Моцарт ❤️; Хороші фото 🥰».

Віктор Павлик не так часто говорить про сім'ю, а ось Катерина часто показує їхній побут і навіть сімейні сварки.

«Я дуже чекаю на переможний 2023. А 2022 вдячна за повну переоцінку цінностей, шкода, що такою великою ціною… Вдячна за @mimish.ua За кожну хвилину, проведену з рідними» - написала Репяхова, підбиваючи підсумки цього року перед святкуванням.

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