Катерина Репяхова, которая ранее назвала плюсы 2022 года, показала кадры их отдыха.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик вместе с Катериной Репяховой активно ведут блоги и рассказывают о жизни с сыном Михаилом. В этот раз Катерина показала, как проходит ее отдых в Трускавце с близкими.

Там семья решила отметить праздники и провести время без тревог. Катрина поделилась личным кадром, позируя на фоне изящных домиков во время прогулки.

«Родной Трускавец❤ 1 января 2023 года» - пишет Катерина под новыми кадрами.

В сети отреагировали на пост звезды:

«И я люблю Трускавец💙; Красавица😍❤️; И я тоже его обожаю 😍; Люблю город Трускавец ♥️; Вилла Моцарт ❤️; Хорошие фото 🥰».

Виктор Павлик не так часто говорит о семье, а вот Катерина часто показывает их быт и даже семейные ссоры.

«Я очень жду победный 2023. А 2022 благодарна за полную переоценку ценностей, жаль, что такой большой ценой… Благодарна за @mimish.ua За каждую минуту, проведенную с родными» - написала Репяхова, подводя итоги этого года перед празднованием.

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