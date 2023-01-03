У своїх сторизах телеведучий нагадав, що Баста та Ані Лорак мовчать, як у рот води набрали і відповів на їхні останні пости в мережі Інстаграм.

Багато російських зірок, які завжди здавалися сміливими, встигли розчарувати українських фанатів з початку війни. Адже вони обрали мовчазну позицію. Наприклад, репер Баста, який в інтерв'ю заявляв, що вважає себе українцем, з початком вторгнення не опублікував жодного посту, в якому позначив би свою позицію.

Знаменитий український ведучий Анатолій Анатоліч звернув увагу на його останній пост і жорстко прокоментував той в Інстаграм-Сториз.

Так, репер Баста разом із музикантами дуету "HammAli & Navai", які також мовчать про війну в Україні, поцікавилися, чи варто їм випускати разом пісню та зняти кліп.

Анатолій Анатоліч відповів у коментарях під публікацією різко і справедливо для тих, хто мовчить про звірства росіян: "Так. Назвіть його "Язики в дупі". Кліп можете зняти у Києві. Ми допоможемо-зустрімо".

У своїх сторизах телеведучий нагадав, що Баста разом з музикантами дуету "HammAli & Navai" виступали в Україні жодного разу і збирали повні зали. А тепер мовчать, як у рот води набрали.

Також він звернув увагу на співачку Ані Лорак, яка цинічно підіграла російській пропаганді, заговоривши українською про брата під обстрілами. Ведучий не стримався і написав: "Це була 311 ніч, коли люди ховаються і без пляшок. Хіба що можна твоїх друзів Колю і Філю на пляшку посадити. Попроси брата тобі її вислати".

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.