В своих сториз телеведущий напомнил, что Баста и Ани Лорак молчат, как в рот воды набрали и ответил на их последние посты в сети Инстаграм.

Многие российские звезды, которые всегда казались смелыми, успели разочаровать украинских фанатов с начала войны. Ведь они выбрали молчаливую позицию. Например, рэпер Баста, который в интервью заявлял, что считает себя украинцем, с началом вторжения не опубликовал ни одного поста, в котором бы обозначил свою позицию.

Знаменитый украинский ведущий Анатолий Анатолич обратил внимание на его последний пост и жестко его прокомментировал в Инстаграм-Сториз.

Так, рэпер Баста вместе с музыкантами дуэта "HammAli & Navai", которые также молчат о войне в Украине, поинтересовались стоит ли им выпускать вместе песню и снять клип.

Анатолий Анатолич ответил в комментариях под публикацией резко и справедливо для тех, кто молчит о зверствах россиян: "Да. Назвете его "Языки в жопе". Клип можете снять в Киеве. Мы поможем-встретим".

В своих сториз телеведущий напомнил, что Баста вместе с музыкантами дуэта "HammAli & Navai" выступали в Украине ни один раз и собирали полные залы. А теперь молчат, как в рот воды набрали.

Также он обратил внимание на певицу Ани Лорак, которая цинично подыграла российской пропаганде, заговорив по-украински о брате под обстрелами. Ведущий не сдержался и написал: "Это была 311-я ночь, когда люди прячутся и без бутылок. Разве что можно твоих друзей Колю и Филю на бутылку посадить. Попроси брата тебе ее выслать".

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.