Ведуча лише зараз згадала, що не підвела підсумків минулого року, та цього разу на свої сторінці в Instagram вирішила познайомити шанувальників із трьома своїми подругами та колегами по її благодійному фонду — Ксаною, Олею та Танею.

"Ті, хто підписаний на мене давно, знають мою давнішню традицію - розповідати наприкінці року лише про те хороше, що сталося.. І знаєте, ці троє - це неймовірна круть та певною мірою спасіння мого 2022. На питання: «як ви все витримуєте?», я зазвичай маю відповідь: «зі мною поруч мої близькі люди, які завжди можуть зарадити. Та моя справа, яка живе- Ми допомагаємо жінкам повернутися до життя!». Так от - це мої близькі люди та обличчя моєй головної життєвої справи сьогодні!", — пише Маша Єфросиніна.

Марія зізнається, що ці жінки навчили її не соромитися своєї слабкості, почуватися сильною навіть коли страшно, відчути свій шлях та встати на нього твердими ногами.

"А, головне, вони показали мені, що наша сила у вмінні тримати курс, навіть коли хтось з команди «виходить із норми».. Воістину, поруч з нами ті люди, на яких ми заслужили. Тож, мабуть, я рухаюсь в правильному напрямку🤞🏻І ніяких підсумків - з такою командою лише плани‼️", — додала Єфросиніна.

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