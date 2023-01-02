Ведущая только сейчас вспомнила, что не подвела итоги прошлого года, и в этот раз на своей странице в Instagram решила познакомить поклонников с тремя своими подругами и коллегами по ее благотворительному фонду — Ксаной, Олей и Таней.

"Те, кто подписан на меня давно, знают мою давнюю традицию – рассказывать в конце года только о том хорошем, что произошло.. И знаете, эти трое – это невероятная круть и в определенной степени спасение моего 2022 года. На вопрос: «как вы все выдерживаете ?", я обычно имею ответ: "со мной рядом мои близкие люди, которые всегда могут помочь. Но мое дело, которое живет- Мы помогаем женщинам вернуться к жизни!". Так вот - это мои близкие люди и лицо моего главного жизненного дела сегодня!", - пишет Маша Ефросинина.

Мария признается, что эти женщины научили ее не стыдиться своей слабости, чувствовать себя сильной, даже когда страшно, почувствовать свой путь и встать на него твердыми ногами.

"А, главное, они показали мне, что наша сила в умении держать курс, даже когда кто-то из команды «выходит из нормы». Поистине, рядом с нами те люди, которых мы заслужили. Так что, пожалуй, я двигаюсь в правильном направлении🤞🏻И никаких итогов - с такой командой только планы", - добавила Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.