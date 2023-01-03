На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася несподіваним одкровенням.

"Мені стало важко любити дім, це більше не моя фортеця, бо тепер все в ньому може з легкістю вбити мене. Це більше не місце, де затишно, де надійно, де спокійно й де безпечно. Я відчуваю небезпеку, підходячи до вікна, тіло відчуває загрозу. Тепер це не вікно, через яке я любила дивилась на світ, а величеееезний шматок скла, який може тебе посікти, поранити, вбити. Я більше не люблю дивитись на себе у дзеркало, бо окрім того, що воно може тебе так само покалічити як і вікно, так ще й у нього більше немає того відображення, яке мені подобалось. Тепер на мене дивиться переважно суворе обличчя з черезкрай сумними очима", — пише Марія Квітка.

Зірка "Голос країни" додала, що тепер стала ненавидіти нічну тишу, яку завжди обожнювала, та отримала проблеми зі сном.

"Найстрашніше для мене - це момент коли відчуваю радість, яка виникає щоразу на долі секунди, коли падає поруч ракета. Це радість, що прилетіло не в тебе, а потім починаєш усвідомлювати, що в цю ж секунду хтось напевне помирає і дикий біль огортає все навколо. І це просто така «русская рулетка» щодня й щоночі. Цікаво, чи пройдуть хоч колись ці страхи? Чи будемо ми знову почуватись в безпеці? П.С.: якщо що, це не депресивний настрій, а спостереження за своїми відчуттями. Я впевнена на 100000% - перемога за нами🙏🏻", — наголосила артистка.

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