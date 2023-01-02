Артистка Тіна Кароль не відвідувала сина у перші місяці війни, коли активно гастролювала на підтримку України.

Українська співачка Тіна Кароль у відвертому інтерв'ю розповіла про те, як війну переживає її родина. Вона поділилася, що сказала синові першого дня війни. Артистка не відвідувала сина у перші місяці війни, коли активно гастролювала на підтримку України. Про це знаменитість повідомила в інтерв'ю Аллі Мазур для каналу "ТСН" .

За словами артистки, вона пояснила синочку, що у важкі часи має допомагати країні, а він у свою чергу має набувати нових знань, якими він згодом зможе допомагати Україні.

"Я йому сказала, що я буду зайнята, ти повинен бути чоловіком і бути обачним. Я йому сказала, що почалася війна, але ти дорослий, ти повинен зібратися і твоє завдання як молодого солдата добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися", – зізналася артистка Тіна Кароль.

З початку війни виконавиця кілька місяців не бачилася із сином, навіть коли виступала в Англії.

"Я не поїхала до нього відразу. Навіть коли я зіграла концерт у квітні в Англії, я сказала: "Сину, я ще не можу до тебе заїхати, я відпрацюю все, що маю зробити, і потім повернуся". Він зрозумів, ми де кілька місяців не бачилися", - поділилася Тіна Кароль.

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