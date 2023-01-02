Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле святкове фото та звернулася до українців на честь нового року.

Як видно, на новій фотографії Алла знята, сидячи в кріслі в затишній кімнаті з ялинкою, що горить різнобарвними вогниками. Перед камерою він з'явився у незвичайній чорній вишиванці з оригінальним візерунком. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі витончений макіяж.

У підписі до публікації Мазур розповіла, яким буде 2023 рік для України: "Складно з усмішками зараз. Стільки болю і біди приніс нам той шалений 22-й… Але водночас показав: коли ми разом - ми нездоланні! Вічна пам‘ять і шана усім, хто віддав життя за Україну. Доземний уклін тим, хто б‘ється за неї зараз. Дякую кожному, хто своєю працею наближає Перемогу: енергетикам, волонтерам, вчителям, медикам… Горда бути частинкою вас, мої феноменальні украінці! Нам не потрібне диво - ми зробимо його самі. Ми зробимо 2023-й - ПЕРЕМОЖНИМ! З новим роком! Роком нашої Перемоги!".

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