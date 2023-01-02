Відома українська співачка Ані Лорак, яка спочатку війни мовчить, не кажучи про напад росії, і продовжує виступати в країні-агресорі, несподівано згадала про українських родичів. У своєму Instagram артистка опублікувала своє фото, а у підписі до нього розповіла про брата, який у новорічну ніч змушений був ховатися у підвалі через російський обстріл. Цікаво, що Лорак вперше за довгий час висловилася українською мовою.

"Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути — нашими родинами...", - написала Лорак.

Проте, в коментарях українці нагадали артистці, що свій вибір вона зробила на користь країни-агресора Росії:

"Кароліна, а податки справно в росії платите? Так от, вони йдуть на ракети, через які не лише ваш брат, а й підлога України вчора у підвалах сиділи".

"Ой, а хто це тут прокинувся".

"Ви зробили свій вибір".

"Роздвоєність почуттів, це як? Шкода путіна і додому хочеться? Що ти несеш? Твоїх рідних бомбять щодня, а ти про роздвоєння почуттів?".

"Та пішла ти нах .... Прокинулася".

"Цікава ситуація. То пісні російською, то пости українською. Че до чого?".

"Не думаю, що все так просто для тебе буде. Надто далеко зайшла".

"Невже це вона пише, чи хтось зламав її сторінку? Не дуже вірю їй".

"Нічого святого у вас у серці та душі немає".

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