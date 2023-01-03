На своей странице в Instagram певица поделилась неожиданным откровением.

"Мне стало тяжело любить дом, это больше не моя крепость, потому что теперь все в нем может с легкостью убить меня. Это больше не место, где уютно, где надежно, где спокойно и где безопасно. Я чувствую опасность, подходя к окну, тело чувствует угрозу, теперь это не окно, через которое я любила смотреть на мир, а огромный кусок стекла, который может тебя порубить, ранить, убить... Я больше не люблю смотреть на себя в зеркало, потому что кроме того, что оно может тебя так же покалечить как и окно, так еще и у него больше нет того отражения, которое мне нравилось. Теперь на меня смотрит преимущественно суровое лицо с очень грустными глазами", — пишет Мария Квитка.

Звезда "Голос країни" добавила, что теперь стала ненавидеть ночную тишину, которую всегда обожала, и получила проблемы со сном.

"Самое страшное для меня - это момент когда испытываю радость, которая возникает каждый раз на доли секунды, когда падает рядом ракета. Это радость, что прилетело не в тебя, а потом начинаешь осознавать, что в эту же секунду кто-то наверняка умирает и дикая боль окутывает все. И это просто такая «русская рулетка» ежедневно и каждую ночь… Интересно, пройдут ли хоть когда-то эти страхи? Будем ли мы снова чувствовать себя в безопасности? П.С.: если что, это не депрессивное настроение, а наблюдение за своими ощущениями. Я уверена на 100000% - победа за нами 🙏🏻", - подчеркнула артистка.

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