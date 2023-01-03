Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк", разом із головним героєм вона будувала стосунки, але не розлучилася після спільного життя через рік. За словами Ганни, вона вважає за краще залишити цю тему подалі від публіки.

Схоже, зустрічала вже цей Новий рік Анна лише серед найближчих, родичів, батьків. Щоб згадати минулі дні, також екс-модель показала рідкісний кадр з минулого.

У дитинстві Ганна була, як багато інших дітей - щаслива, безтурботна та одягнена у яскравий комбінезон.

Зараз же Богдан вражає підтягнутою фігурою в червоному міні через роки і добре поводиться у формі.

Раніше Ганна дивувала різними образами, кадрами з відпочинку та говорила про плани на майбутнє. Нещодавно Ганна всіляко вихвалялася відпочинком у Домінікані, куди вирушила разом із подругами.

"Дуже люблю тебе" - написала вона під кадрами.

Фото з жаркого курорту, де нежилась Богдан, чимало розлютило її шанувальників. Ганна не говорила про те, що відбувається в країні, і не розповідала про свою підтримку.

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