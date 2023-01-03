Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк", вместе с главным героем она строила отношения, но не рассталась после совместной жизни через год. По словам Анны, она предпочитает оставить данную тему подальше от публики.

Похоже, встречала уже этот Новый год Анна только в кругу самых близких, родственников, родителей. Чтобы вспомнить былые деньки, также экс-модель показала редкий кадр из прошлого.

В детстве Анна была, как многие другие дети - счастливая, беззабодная и одетая в яркий комбинезон.

Сейчас же Богдан поражает подтянутой фигурой в красном мини спустя годы и хорошо держит себя в форме.

Ранее Анна удивляла различными образами, кадрами из отдыха и говорила о планах на будущее. Недавно Анна всячески хвасталась отдыхом в Доминикане, куда отправилась вместе с подругами.

"Очень люблю тебя" - написала она под кадрами.

Фото с жаркого курорта, где нежилась Богдан, немало разозлило ее поклонников. Анна не говорила о происходящем в стране и не рассказывала о своей поддержке.

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